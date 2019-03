Heracles is niet meer het braafste jongetje van de klas

ALMELO - Heracles behoorde vorig seizoen bij de meest ‘faire’ teams hoorde in de eredivisie. Dit jaar is dat volledig omgedraaid. Opvallend genoeg geldt dat ook voor de tegenstander van Heracles aanstaande zaterdag: Vitesse.

Vitesse aan de top, Heracles dichtbij

In het Fair Play-klassement van afgelopen seizoen was Vitesse het meest ‘faire’ team in de eredivisie. Volgens de data van Transfermarkt.nl betekent dit dat Vitesse de minste strafpunten heeft behaald als het gaat om het verzamelen van kaarten. Vitesse had 50 strafpunten, alle 50 verzameld via gele kaarten. Twee keer geel levert je drie strafpunten op, direct rood is goed voor vijf strafpunten. Heracles noteerde afgelopen seizoen met 55 strafpunten een keurige derde plaats. De 55 punten werden verzameld via 42 gele kaarten, twee directe rode kaarten en één indirecte rode kaart.

Een jaar later

Hoe anders is dat dit seizoen? Wanneer we kijken naar het Fair Play-klassement van het huidige seizoen is het contrast erg groot. Heracles noteert de laatste plek en heeft nu al meer strafpunten (68) dan vorig seizoen. Geen enkel team had meer gele kaarten dan Heracles (50), terwijl de Almeloërs ook al één indirecte rode kaart en drie directe rode kaarten verzamelden. Ook Vitesse heeft nu al meer strafpunten (59) dan afgelopen seizoen. De Arnhemmers staan hiermee op de vijftiende plek op de ranglijst van Fair Play.

Maar wat is dan de oorzaak?

Beide teams hebben een andere trainer sinds het huidige seizoen. Heracles stelde met Frank Wormuth een Duitser aan, bij Vitesse heeft de Russische Leonid Slutsky sinds deze zomer de leiding. Het is lastig hard te maken, maar de invloed van een buitenlandse trainer op de manier van verdedigen mag waarschijnlijk niet onderschat worden. Daarnaast trok zowel Heracles als Vitesse een aantal buitenlandse spelers aan. De speler met de meeste kaarten bij Vitesse is een buitenlander: Matús Bero (7), terwijl ook bij Heracles de twee spelers met de meeste kaarten buitenlandse aanwinsten zijn: Adrián Dalmau en Alexander Merkel (beiden 6). Je zou kunnen stellen dat de verdedigende mentaliteit bij zowel Heracles als Vitesse sinds de start van dit seizoen is veranderd.

Krijgt een van de teams makkelijker kaarten dan vorig seizoen?

Alleen kijken naar het aantal kaarten zegt waarschijnlijk niet voldoende. Het aantal overtredingen is de tweede graadmeter, omdat de hardheid van een overtreding op dit moment niet te vangen is in een statistiek. In het afgelopen seizoen maakten Heracles en Vitesse 11,9 en 11,6 overtredingen per wedstrijd. Daarmee stonden ze op respectievelijk plaats 9 en 10 in de competitie. Dit seizoen komt Heracles op dertien overtredingen per wedstrijd, de meeste van alle teams in de eredivisie en meer dan één meer dan vorig seizoen: aannemelijk dat hierdoor het aantal kaarten hoger uit valt. Vitesse maakte gek genoeg precies hetzelfde aantal overtredingen per wedstrijden dan vorig seizoen (11,6): de overtredingen zijn zwaarder en/of de kaarten worden gemakkelijker gegeven.