Heracles is niet opgewassen tegen PSV (3-1), maar er is ook een lichtpuntje: Armenteros maakt zijn eerste

Het mag geen verrassing zijn dat Heracles heel weinig had in te brengen tegen PSV. De nummer 2 op de ranglijst liep zondag over de bezoekers uit Almelo heen, daarom was het eigenlijk nog knap dat het tijdens de rust maar 1-0 was.

PSV had er met gemak voor rust nog drie of vier kunnen maken, maar was zelf slordig in de eindfase. Bovendien vonden de spelers keer op keer doelman Koen Bucker op hun pad, de vervanger van de zieke Janis Blaswich hield zijn ploeg voor rust nog een beetje op de been.

Uitvallers en tegenvallers

Heracles miste dus Blaswich, maar reisde ook zonder verdediger Marco Rente (ziek) en middenvelder Lucas Schoofs en Orestis Kiomourtzoglou af naar Eindhoven. Nikolai Laursen was een twijfelgeval, maar kon toch spelen. Het blijft een wekelijke puzzel voor trainer Frank Wormuth, die dit seizoen constant moet dealen met uitvallende spelers en tegenslagen. De verwachtingen in Almelo waren vooraf dan ook niet te groot.

PSV kwam in de 20e minuut op voorsprong nadat Noni Maduweke eerst soepel vier Heracles-spelers van de bal afhield voor hij Joey Veerman bereikte. De aanvaller in vorm bedacht zich niet en schoot de bal achter Bucker: 1-0. Niet veel later dook Maduweke alleen voor het Almelose doel op, maar de doelman voorkwam een ruimere voorsprong. Heracles zette er een ongevaarlijk afstandsschot van spits Sinan Bakis tegenover.

Armenteros kan het nog

De bezoekers verdedigden, PSV viel aan. Eran Zahavi tekende in de 55e minuut voor de 2-0, hij schoot een rebound lekker binnen in de korte hoek. Wat kon Heracles nog doen? Wormuth bracht Emil Hansson en Samuel Armenteros voor Bilal Basacikoglu en Sinan Bakis. Een leuk weetje: de enige keer dat Heracles een punt pakte in Eindhoven was in 2016, Armenteros scoorde.

De spits is net teruggekeerd in Almelo, na negen maanden niet te hebben gespeeld. Hij heeft fysiek werk te verrichten, maar liet toch meteen weer zien dat hij in het strafschopgebied nog altijd gevaarlijk is. Hij stond helemaal vrij en kopte via het hoofd van Sangaré raak. De goal kwam op zijn naam. Lang mocht Heracles alleen niet genieten van de aansluitingstreffer, snel daarna maakte Cody Gakpo er op aangeven van Mario Götze 3-1 van