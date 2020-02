Heracles is niet zo goed als wordt gedacht

Wat het duel tegen VVV-Venlo vrijdag in elk geval liet zien is, dat Heracles het niveau van de goede fase van voor de winterstop nog verre van evenaart. Van winnen, veel goals, van euforie en complimenten. Net als vorige week tegen Fortuna Sittard was de op papier mindere tegenstander het grootste deel van de eerste helft de betere ploeg, al kreeg VVV op de ene goal na geen enkele kans. Heracles begon ook veel te afwachtend aan het duel in Limburg en toonde wederom geen lef en overtuiging.