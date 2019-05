Heracles is thuis een bastion: alleen de top 3 doet het beter

Heracles neemt het in de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen op tegen Excelsior, dat nog strijdt tegen degradatie. De kans op resultaat is klein voor de Kralingers. Het Polman Stadion is namelijk al jarenlang een stadion waar veel punten worden gepakt door de thuisploeg.

2016-2017: verwachte puntenverdeling

Heracles verzamelde 43 punten in 34 wedstrijden in de jaargang 2016-2017, uiteindelijk goed voor een tiende plaats. Het verschil in thuis- en uitwedstrijden was zoals je zou mogen verwachten. Gemiddeld meer punten thuis, iets minder punten uit. Toch oogt het absolute verschil groot: 27 punten in thuiswedstrijden, 16 in uitwedstrijden. In vergelijking met andere teams in thuiswedstrijden is Heracles terug te vinden op plaats 8, in de laatste twee seizoenen zijn de verschillen extremer.

2017-2018: keerzijde van de medaille

Vorig seizoen pakte Heracles 42 punten in 34 wedstrijden en eindigde de ploeg op plaats 10, net als vorig seizoen. Er werd ijzersterk gepresteerd in thuiswedstrijden, met 31 punten in 17 wedstrijden waren er slechts vijf teams die thuis beter presteerden dan Heracles. Maar aan deze prestatie zat een keerzijde. In uitwedstrijden werden namelijk slechts 11 punten verzameld: één punt meer dan FC Groningen, dat op een 16e(degradatie)plaats eindigde op basis van wedstrijden.

2018-2019: unieke prestaties in thuiswedstrijden

De situatie dit seizoen: gek genoeg verandert er niet veel aan de positie van Heracles op de ranglijst als je de ‘normale’ stand van de eredivisie inruilt voor de stand in thuiswedstrijden. Nog steeds staat Heracles namelijk op plaats 6, heel knap. Maar wanneer we kijken naar het verschil in thuiswedstrijden met ploegen om Heracles heen, valt op dat de Heraclieden nog beter zijn. Vitesse en AZ pakten namelijk net zo veel punten in thuiswedstrijden als Heracles (33), waardoor – met het buiten beschouwing laten van het doelsaldo – enkel de traditionele top 3 meer punten heeft verzameld in thuiswedstrijden in het huidige seizoen. Een unieke prestatie. Wat betreft uitwedstrijden presteert Heracles minder, maar dat sneeuwt (logischerwijs) onder door de uitzonderlijke resultaten in eigen huis. Met 15 punten in 16 uitwedstrijden behaalde Heracles minder dan de helft van het totale aantal punten in thuisduels. Met een verschil van één punt staat VVV-Venlo op plaats 14 in uitwedstrijden, met 14 punten.