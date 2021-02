Heracles kan Ajax niet voor de vierde keer in eigen huis verrassen: 0-2

Heracles won drie keer op rij van Ajax in eigen huis. Een vierde keer was zaterdagavond te veel gevraagd. De thuisploeg deed het prima, maar de bezoekers kwamen uiteindelijk toch niet in de problemen en wonnen met 0-2.

Al binnen drie minuten was daar de eerste grote mogelijkheid voor Heracles Almelo. Middenvelder Teun Bijleveld kreeg voor het eerst sinds november weer een basisplaats van trainer Frank Wormuth en had zich meteen ‘onsterfelijk’ kunnen maken. De oud-speler van Ajax kreeg de bal van Delano Burgzorg, maar schoot voor een nagenoeg leeg doel naast.

Heracles zat er in het eerste kwartier bovenop en maakte het Ajax lastig. Dat terwijl de ploeg uit Amsterdam toch drie keer op rij in Almelo verloor en gewaarschuwd was. De thuisploeg profiteerde alleen niet, terwijl de tegenstander uit Amsterdam juist uiterst effectief was. De eerste echte kans ging er meteen in. De voorzet was van Dusan Tadic, de assist van Sebastien Haller en het doelpunt van Davy Klaassen.

Vrieskou

Toch was de VAR er niet gerust op. Was er een overtreding gemaakt door Haller op Tim Breukers? Was het niet buitenspel? In de vrieskou liet de videoscheidsrechter de spelers minutenlang wachten, om tot de conclusie te komen dat het doelpunt telde. Zuur voor Heracles, dat goed begon, maar toch wat aangeslagen was na die tegentreffer.

Heracles - dat dit seizoen alleen bij Sparta terugkwam van een achterstand - herpakte zich en dat leidde in de slotseconde voor rust nog tot een enorme kans. Maar Ismail Azzoui kreeg het niet voor elkaar om de gelijkmaker binnen te schieten. Zijn schot ging naast.

Haller met de knie

Na rust bleef de thuisploeg voetballen, maar toonde zich minder gevaarlijk. De ruimte tussen de linies werden groter, waardoor het voor Ajax makkelijk werd. Wormuth bracht met Silvester van der Water en Ahmed Kutucu nog twee aanvallers, maar het was de koploper die toch weer scoorde. Haller verlengde tien minuten voor tijd een kopbal van Klaassen met de knie: 0-2.

Het vermakelijke duel was na die tweede tegentreffer wel gespeeld. Zonde was nog de gele kaart van Giacomo Quagliata. De linksback is volgende week tegen angstgegner RKC geschorst. Heracles zal in Waalwijk de goede reeks van 2021 weer willen oppakken.

Heracles - Ajax 0-2 (0-1)

Score: 14. Klaassen 0-1, 79. Haller 0-2

Heracles: Blaswich: Breukers, Pröpper, Rente, Quagliata; Schoofs, De la Torre, Bijleveld (65. Van der Water), Azzaoui (81. Bakis); Vloet (65. Kutucu), Burgzorg

Scheidsrechter: Blom

Geel: Haller (Ajax), Quagliata (Heracles)

Volledig scherm Heracles-aanvaller Delano Burgzorg vecht in het thuisduel tegen Ajax een duel uit met Noussair Mazraoui. © Pro Shots / Ron Jonker