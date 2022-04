Heracles kan na droomstart niet verrassen en verliest ruim van Feyenoord

ALMELO - Heel even was er hoop op een mooie en verrassende zondagavond in Almelo, want al na een minuut stond Heracles met 1-0 voor tegen Feyenoord. Maar de nummer drie stelde orde op zaken en speelde een kleurloos Heracles alsnog van de mat. Het werd uiteindelijk 1-4.

De thuisploeg beleefde een ongelooflijk begin van de wedstrijd tegen Feyenoord. Cyriel Dessers - niet lang geleden nog clubtopscorer in Almelo - had net de aftrap verzorgt voor de uitploeg en het stond al 1-0 voor Heracles. Anas Ouahim zette een sprint in tot ver in de zestien en legde de bal terug op Lucas Schoofs. Zijn schot ging via de hak van Heracles-spits Sinan Bakis raak: 1-0. Maar was het te mooi om waar te zijn? Het antwoord was een overtuigend ja.

De ploeg van Frank Wormuth begon heel energiek aan het duel en leek meer vertrouwen te hebben na de eerste uitzege van het seizoen vorige week tegen Fortuna Sittard, dat duurde alleen niet lang. Na de vroege voorsprong bleef Heracles nog wel even gaan en dat leidde nog tot een kans van Hoogma. Tot zover het overtuigende begin van de thuisploeg.

Volledig scherm Heracles kwam al in de eerste minuut op voorsprong tegen Feyenoord door een doelpunt van Sinan Bakis (links). © ANP

Fluitconcert bij rust

Feyenoord pakte daarna het initiatief steeds meer over. Middenvelder Orkun Kökcu was dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot ging rakelings langs het doel van Koen Bucker, de doelman die opnieuw de geblesseerde Janis Blaswich verving. Niet veel later ging Bucker pijnlijk in de fout bij een schot van Kökcu en stond het twintig minuten na die heerlijke opening alweer 1-1.

En daar bleef het niet bij. Op het moment dat de spelers van Heracles met gebogen hoofden de kleedkamer in liepen voor de rust, was de mooie en brutale start een verre herinnering geworden. Niet 1-0, maar 1-3 was de ruststand. Het tamme publiek op Erve Asito begeleidde het eigen team met een fluitconcert. De 1-2 kwam op naam van Reiss Nelson, die de bal achter de toch wat onzeker ogende Bucker schoot. Op slag van rust maakte de tot dan onzichtbare Guus Til er 1-3 van.

Kansen Bakis

Ook na rust bleef de nummer drie van de eredivisie de veel betere ploeg. Al had Bakis in de 55e minuut na een snelle uitbraak de 2-3 misschien wel moèten maken, maar hij zag Emil Hansson over het hoofd en schoot zelf. Zijn schot was alleen niet overtuigend genoeg. Meteen daarna was de spits weer dichtbij de aansluitingstreffer, kopte op het doel, maar doelman Marciano redde.

Twintig minuten voor het einde besliste invaller Patrick Walemark de wedstrijd in stijl. Bij zijn eerste balcontact scoorde hij met een hakje, net als Bakis in die allereerste minuut had gedaan. Heracles hoopte in eigen huis op een verrassing, maar blijft steken op een nederlaag en 30 punten, wat nog altijd niet genoeg is om zeker te zijn van nog een seizoen in de eredivisie.