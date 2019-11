Heracles kan niet opnieuw stunten tegen Ajax en verliest met 4-1

Heracles was er op gebrand om niet omver te worden gelopen door Ajax, dat twee weken geleden FC Utrecht nog te kijk had gezet. Dat lukte in de eerste helft vrij aardig. Een gelukje voor de Almelose ploeg was dat Ajax na een interlandperiode vaak opnieuw het ritme moet vinden. Dat was zaterdagavond ook zo.

Heracles-middenvelder Sebastian Jakubiak, die speelde voor Mauro Junior, had zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd zelfs op voorsprong kunnen zetten, maar zijn schot ging rakelings langs. Een tweede poging van de Duitse middenvelder belandde in de handen van doelman Onana. Daar stonden gevaarlijke momenten van Ajacieden Dusan Tadic en Donny van Beek tegenover.

Promes

In de 26e minuut was de voorsprong voor Ajax dan toch daar. Een mooie pass van Hakim Ziyech bereikte Quincy Promes. De international van Oranje gaf Heracles-verdediger Robin Pröpper het nakijken en kopte raak: 1-0. Net voor rust was Cyriel Dessers nog dichtbij de gelijkmaker, maar kon net niet bij de bal nadat Zakaria Labyad de bal te zacht had terug gekopt.

Diezelfde Labyad mocht in de tweede helft zelf de 2-0 maken, na een heerlijke bal van Dayley Blind. Ajax raakte op stoom, snel daarna was er weer een prachtige pass van Ziyech op Promes, deze keer schoot de aanvaller de bal binnen: 3-0. Inmiddels had Heracles-trainer Frank Wormuth Mo Osman gebracht, die zijn rentree maakte na bijna drie maanden blessureleed. Hij verving Jakubiak.