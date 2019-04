Heracles kan niet stunten bij Feyenoord na bizarre tweede helft

Heracles speelde zoals aangekondigd zonder een echte spits. Adrian Dalmau begon vanaf de bank en Dabney dos Santos speelde in plaats van hem als schaduwspits. In deze variant speelde Heracles een matte openingsfase. Na een ruim kwartier nam Feyenoord het initiatief.

Berghuis

Janes Blaswich hield de Almeloërs met een reeks prachtige reddingen knap op de been. Vooral de katachtige redding op een volley van Jens Toornstra was geweldig. Een minuut later kon de Duitser echter niet voorkomen dat de thuisploeg meer dan terecht op voorsprong kwam. Feyenoord brak snel en makkelijk door en Berghuis kon vanaf de zijkant ijzig kalm de 1-0 binnenschuiven. Kristoffer Peterson probeerde daar nog wat tegenover te zetten, maar zijn harde inzet ging over.