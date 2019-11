Heracles kan niet stunten: ‘Het had wel wat minder braaf gekund’

In de nabespreking liet trainer Frank Wormuth zijn spelers gistermorgen beelden zien van de wedstrijd van zaterdagavond. "Er waren twintig momenten waarop we de bal niet kwijt hadden hoeven raken, we waren te ongeduldig. Raak je de bal kwijt, dan moet je in de achtervolging, waardoor we in de tweede helft geen power meer hadden. Andere dingen hebben we goed gedaan, maar het plan was om ze met hun eigen wapen te bestrijden. We weten dat we het kunnen, anders waren we hier als staf nooit mee gekomen", legde hij uit.