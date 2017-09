Heracles kan PEC Zwolle passeren op all-time Eredivisie-ranglijst

Eredivisiehistorie PEC Zwolle en Heracles speelden tien keer eerder tegen elkaar in de Eredivisie (uit en thuis). Daarmee is dit duel samen met VVV - PEC Zwolle en VVV - Excelsior de ontmoeting met de minste historie tussen huidige Eredivisie-clubs.

Armenteros

Van deze tien wedstrijden won PEC Zwolle er slechts twee. Van geen van de huidige Eredivisie-ploegen won PEC Zwolle minder vaak. Heracles heeft de betere onderlinge balans in de vijf ontmoetingen in de Eredivisie tussen deze clubs in Zwolle. Het won twee keer. Zo ook vorig seizoen. Het eindigde toen in 1-2, door twee treffers van de onlangs vertrokken Samuel Armenteros. Heracles is ongeslagen in de laatste vijf ontmoetingen met PEC Zwolle (uit en thuis).