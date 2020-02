Heracles knokt, maar gaat ook bij Willem II onderuit

TILBURG - Het is Heracles in 2020 nog altijd niet gelukt om te winnen. Zondagmiddag verloor de ploeg van trainer Frank Wormuth in een best vermakelijk duel met 1-0 van Willem II, de nummer vier van de eredivisie.

Heracles speelde zeker niet slecht tegen de thuisploeg, zette vooral in de slotfase veel druk, maar kreeg het maar niet voor elkaar om de gelijkmaker binnen te schieten. Het was geen schaamtevolle nederlaag tegen het Tilburgse team, dat een goed seizoen draait, maar zo langzaam begint het wel te knellen in Almelo. Vrijdag wacht het belangrijke thuisduel tegen concurrent Fortuna Sittard. „Die moeten winnen”, zei Wormuth vooraf al.

Blessure Blom

Een toch wel opmerkelijk moment in de wedstrijd deed zich voor na tien minuten. Scheidsrechter Kevin Blom ging naar de kant, fluisterde de beide trainers wat toe en verdween in de catacomben. Hij was geblesseerd aan zijn kuit en moest worden gewisseld. Het spel lag bijna zeven minuten stil. Vierde man Robin Hensgens nam het over en debuteerde in de eredivisie, Blom zelf nam de rol als vierde man op zich.

Voor de scheidsrechter-wissel ging het spel in Tilburg behoorlijk gelijk op, daarna had de nummer vier van de eredivisie het betere van het spel en kwam in de 26e minuut ook op een verwachte voorsprong. Willem II-speler Dries Saddiki schoot uit een vrije trap een halve omhaal op de lat, Sebastian Holmen hoefde alleen nog maar raak te tikken: 1-0. Vlak voor rust kreeg Ché Nunnely nog een enorme kans, maar zijn inzet belandde op de paal.

Op de lat

Er waren zeker ook kansen voor Heracles, dat opnieuw zonder Mo Osman op het middenveld begon. Al is de kans groot dat hij er in het volgende duel wel bij is, omdat Orestis Kiomourtzoglou geel kreeg en geschorst is. Cyriel Dessers kreeg na een kwartier een kansje, maar het lukte de prima spelende spits nog niet om zijn eerste goal in 2020 te maken. Mauro Junior had ook nog wat terug kunnen doen, maar schoot op de lat en naast.

Na rust klapte Willem II er meer op en kreeg de kansen, Heracles moest knokken om overeind te blijven. Trainer Frank Wormuth wisselde al snel Silvester van der Water, die hem opnieuw niet beviel. Dabney Dos Santos nam zijn plek in, nieuweling Delano Burgzorg zat nog niet bij de selectie. Aanvoerder Robin Pröpper keerde na een knieblessure terug in de basis en hield het ruim zeventig minuten vol. Een tegenvaller was het tien minuten voor tijd het uitvallen van Mauro Junior met een blessure.