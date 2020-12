Heracles knokt zich in saai duel net als vorig seizoen naar een knap gelijkspel in De Kuip

Trainer Frank Wormuth bouwde voor het duel in de Kuip wat extra defensieve kracht in. Marco Rente kreeg een basisplaats, maar dat ging niet ten koste van een andere verdediger. In Rotterdam stond Heracles dan ook met vijf verdediger opgesteld.

Naast Rente mocht ook Luca de la Torre aan de aftrap beginnen. Dat ging ten koste van Kasper Lunding en Teun Bijleveld. Janis Blaswich maakte zoals verwacht zijn rentree onder de lat. Bij Feyenoord kreeg aanvoerder Steven Berghuis rust in het overvolle programma van de Rotterdammers.

Kansen Vloet en Malacia

Feyenoord miste in de openingsfase duidelijk Berghuis’ creativiteit, want de thuisploeg kwam er geen moment aan te pas. Heracles -dat vorig seizoen knap een punt pakte bij Feyenoord- stond achterin goed en kreeg ook de eerste twee grote kansen. De eerste was voor Lucas Schoofs, maar zijn inzet was te slap om Nick Marsman te verrassen. Rai Vloet kon even later helemaal vrij alleen op het doel van Marsman af, maar de topscorer van Heracles kon zijn seizoentotaal niet verhogen naar acht.

Die kansen brachten de thuisploeg bij de les, want Feyenoord werd aanvallend dreigender. Eerst kreeg Tyrell Malacia een grote kans, maar zijn inzet raakte de lat. Ook Jørgensen en Toornstra probeerden het, maar Blaswich redde twee keer goed. Verder viel er weinig te genieten in de eerste helft, waarin het tempo laag lag.

Controle

Na rust veranderde het spelbeeld niet. Heracles was aanvallend onmachtig en kon weinig forceren, maar de Almeloërs wonnen veel duels en speelden zo gedisciplineerd dat Feyenoord er ook totaal niet aan te pas kwam. De meeste sensatie speelde zich misschien wel naast het veld af, waar Steven Berghuis -die zelf om een wedstrijd rust had gevraagd -genoodzaakt was om toch maar te gaan warmlopen. Hij verloste na ruim een uur spelen Luciano Narsingh uit zijn lijden.

Rode kaart Bakis

Uit het niets liep Heracles tegen een flinke domper aan. Sinan Bakis ging met al geel op zak op de voet staan van Marcos Senesi en kreeg daarvoor terecht zijn tweede gele kaart. Een nieuwe tegenslag voor de spits, die nog geen moment overtuigde voor Heracles.

Gek genoeg leek die tegenslag Heracles niets te deren. Ook in numeriek ondertal bleef de ploeg van Wormuth eenvoudig op de been. Blaswich overtuigde op de momenten dat het nodig was, centraal klopte het en ook de backs deden wat er van hen werd gevraagd. Zo mocht Heracles net als vorig jaar in De Kuip een verdiend punt bijschrijven.

Feyenoord - Heracles 0-0 (0-0).

Feyenoord: Marsman, Nieuwkoop (62. Botteghin), Spajic (81. Azarkan), Senesi, Malacia (88. Bannis), Toornstra, Diemers, Kökcü, Narsingh (62. Berghuis), Jørgensen, Teixeira.

Heracles: Blaswich, Breukers, Rente, Pröpper, Knoester, Quagliata, Kiomourtzoglou, Schoofs, Vloet (84. Szöke), De La Torre (81. Bijleveld), Bakis.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof

Geel: Knoester, Schoofs, Bakis (Heracles)

Rood: Bakis (66e min/2x geel)