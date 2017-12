Heracles krijgt na rust alsnog pak slaag van AZ: 5-0

Debuut Baas

Heracles hield in de eerste helft knap stand tegen het sterkere AZ, maar leed kort voor rust wel een tegenvaller. Dario van den Buijs raakte geblesseerd en kon niet verder. Daardoor maakte Roland Baas, die afgelopen zomer overkwam van FC Groningen, zijn debuut. De 21-jarige verdediger liet vrijwel direct van zich horen. Baas trapte Guus Til op z’n voet en kwam nog goed weg met een gele kaart.

Eigen doelpunt Castro

In de tweede helft kwam Heracles opnieuw onder druk te staan. Nadat de ploeg eerst nog door het oog van de naald kroop bij een rebound van Wout Weghorst, bezorgde Bram Castro AZ even later de openingstreffer. Het schot van Alireza Jahanbakhsh was vanuit een onmogelijk hoek, maar ging via de handen van de doelman in het doel.

Blessure Duarte

En daarna volgde voor Heracles de tweede blessure van de avond. Lerin Duarte moest het veld verlaten. Tim van den Berg was zijn vervanger. De Almelose ploeg, in verdedigend opzicht al gehavend, speelde daardoor plots met twee onervaren spelers in de slotlinie. Dankzij een handsbal van Tim Breukers bleef de 2-0 een pooslang uit. Guus Til schoot van afstand raak, maar scheidsrechter Edwin van de Graaf had al gefloten voor de overtreding van Breukers en kende het doelpunt niet toe.

Merkwaardige 2-0

Een kwartier voor tijd volgde alsnog de beslissing, toen AZ op 2-0 kwam. En opnieuw was het via een merkwaardig doelpunt, met wederom een hoofdrol voor Castro, die zich liet verrassen. Het afstandsschot van Til ging onderdoor het lichaam van de duikende doelman.

AZ liep in de slotfase nog verder uit. Zo scoorde Alireza Jahanbakhsh tien minuten voor tijd de 3-0, deed Wout Weghorst nog een duit in het zakje (4-0) tegen zijn oude ploeg en scoorde zelfs back Jonas Svensson (5-0), waardoor Heracles alsnog een ruime nederlaag leed, nadat het zich in de eerste helft staande hield.