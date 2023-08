Heracles lange tijd dicht bij stunt tegen Ajax bij rentree in eredivisie

Heracles zat zaterdagavond in Amsterdam lange tijd dicht bij een stunt tegen Ajax. Terug in de eredivisie kwam de Almelose formatie op voorsprong, maar moest uiteindelijk met een 4-1 nederlaag het onderspit delven.

Gezien de wisselvallige resultaten in de oefencampagne, afgesloten met een teleurstellende nederlaag thuis tegen FC Volendam, biedt de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA de ploeg van trainer John Lammers houvast en vertrouwen voor de terugkeer in de eredivisie. Heracles speelde bij vlagen een goede partij en liet zich niet van de wijs brengen door het spel van Ajax. De Almeloërs verweerden zich kranig, daar deed de penalty (wegens hands door Brian De Keersmaecker) in de vierde minuut van de extra tijd niets aan af.

Trainingscomplex De Toekomst

Na een seizoen in kleinere stadions en minder aansprekende namen van tegenstanders, stapte Heracles zaterdagavond weer het grote podium op. Niet meer trainingscomplex De Toekomst, maar de Johan Cruijff ArenA, met een kleine 50.000 toeschouwers op de tribunes. Heracles moest zichtbaar wennen aan die ambiance en entourage.

De openingsfase van het eerste duel in de eredivisie was d’r eentje van billen knijpen en super geconcentreerd spelen. Heracles moest de eerste serie Amsterdamse aanvallen zonder kleerscheuren zien te overleven. Oftewel, zo lang als mogelijk een tegentreffer voorkomen.

Doelman Michael Brouwer

Daarin slaagde de ploeg van trainer John Lammers. Ajax was - vanzelfsprekend - meer in balbezit en dook vaak op in de zestien van Heracles, maar de verdedigers deden hun werk. Inclusief doelman Michael Brouwer, die in de eerste helft diverse keren zijn reflexen toonde. De keeper hield zijn ploeg op de been.

Gaandeweg leek Heracles de eerste schroom te hebben overwonnen. De ploeg creëerde kansen en was zelfs gevaarlijk in het doelgebied van Ajax. Na een onderbreking van dik tien minuten wegens een blessurebehandeling bij Ajax-doelman Geronimo Rulli, die uiteindelijk per brancard van het veld moest en werd vervangen door Jay Gorter, waren het de bezoekers die de score openden.

Mario Engels

Mario Engels tekende in de extra tijd van de eerste helft voor de 1-0 voor Heracles. Lang duurde de voorsprong niet, want nog geen drie minuten later haalde Jakov Medic uit van zo’n dertig meter. De nieuwkomer joeg de bal hoog in de kruising, onhoudbaar voor doelman Brouwer: 1-1, tevens de ruststand.

De tweede helft gaf lange tijd hetzelfde beeld. Ajax vol in de aanval, Heracles stug in de verdediging. Met af en toe een snelle counter, die de ploeg een paar kansjes opleverde. Daar stond - opnieuw - goed keeperswerk van Brouwer tegenover.

Hoek uitkiezen

In de 68ste minuut bracht Lammers drie frisse spelers in het veld. Na een pittige pot werden Anas Ouahim, Abed Nankishi en Jetro Willems naar de kant gehaald. Hun vervangers waren Marko Vejinovic, Bryan Limbombe en Ruben Roosken. Laatstgenoemde schatte een hoge bal richting Mohammed Kudus bij de tweede paal verkeerd in, waardoor de rechtsbuiten van Ajax alle tijd had om een hoek uit te kiezen. Brouwer was kansloos op zijn inzet, Ajax stond voor met 2-1.

Kort daarna krijgt Bakboord een dot van een kans om Heracles weer op gelijke hoogte te brengen, maar de voormalige jeugdspeler van Ajax schiet te gehaast en veel te hoog over. In de 85ste minuut haalde Ajax de zege binnen, nadat Steven Bergwijn de gastheren op een 3-1 voorsprongen had gezet.

Pijnlijk voor de goed keepende Brouwer was de penalty die Ajax nog kreeg in de vierde minuut van de extra speeltijd. Brian De Keersmaecker had hands gemaakt, de VAR oordeelde penalty. Steven Bergwijn schoot raak: 4-1.

Ajax - Heracles 3-1 (1 -1)

45+5. Engels 0-1, 45+8. Medic 1-1, 75. Kudus 2-1, 85. Bergwijn 3-1, 90+4. Bergwijn (pen.) 4-1.

Gele kaart: Hoogma, Ouahim, Engels, Bruns, Bakboord (allen Heracles), Rensch (Ajax).

Ajax: Rulli (32. Gorter), Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine (89. Wijndal), Van den Boomen, Taylor (61. Klaassen), Tahirovic, Kudus, Brobbey (89. Borges), Bergwijn.

Heracles: Brouwer, Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Willems (68. Roosken), De Keersmaecker, Ouahim (68. Vejinovic), Engels, Nankishi (68. Limbombe), Hornkamp (45. Bruns), Hansson (89. Van Oorschot).

Precies 552 dagen na de laatste ontmoeting keerde Heracles zaterdagavond terug in de Johan Cruijff ArenA. Toen verloren de gasten uit Almelo met 3-0 van Ajax. Rechtsback Navajo Bakboord was zaterdagavond de enige Heraclied die op die 6 februari 2022 ook in de basis stond. Sven Sonnenberg lostte hem in de 84ste minuut af, terwijl Emil Hansson, Ruben Roosken en Robin Jalving geen speelminuten kregen in de hoofdstad. Wel van de partij anderhalf jaar geleden Nikolai Laursen, de Deense rechtsbuiten die thuis in Denemarken hard aan zijn herstel werkt.