Heracles legt assistent-trainers langer vast

De twee assistenten worden door Heracles gezien als een rode draad in de organisatie. Kolmschot is al sinds 1986 verbonden aan de club, eerst als speler, daarna als assistent-trainer van heel veel hoofdtrainers. Oud-speler Reekers werd in 2014 aan de technische staf toegevoegd. Hij behaalde vorig jaar zijn diploma ‘coach betaald voetbal’ en hoopt uiteindelijk zelf voor de groep te staan.

“Het is mooi dat René en Peter langer aan onze club verbonden blijven”, vindt technisch manager Tim Gilissen. “Beiden leveren al jaren een belangrijke bijdrage. René is daarin een echte cultuurbewaker. Als eveneens oud-speler geldt dat natuurlijk ook voor Peter. Met hem hebben we gesproken over zijn ambities. Samen zetten we in op zijn ontwikkeling als trainer, zoals dat ook past binnen onze club.”