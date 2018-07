Heracles legt Duitse verdediger Sama vast

Sama stond afgelopen seizoen nog onder contract bij Greuther Fürth, maar werd dat jaar verhuurd aan VFL Osnabrück. Ook speelde hij in het verleden in jeugdteams van Dortmund en Liverpool.

''Dit voelt voor mij als een nieuw hoofdstuk in mijn carrière'', zegt Sama. ''Ik ben blij dat ik Heracles mijn nieuwe thuis mag noemen.''

''Stephen heeft ons overtuigd van zijn kwaliteiten'', vertelt technisch manager Mark-Jan Fledderus. “In eerste instantie zou hij hier alleen zijn conditie op peil houden, maar hij heeft zowel op trainingen als in oefenwedstrijden laten zien iets toe te voegen aan onze selectie. We hebben vertrouwen in de samenwerking.”

Sama en Wormuth kennen elkaar van Duitsland onder 20, waar het duo samenwerkte. De verdediger doorliep alle jeugdelftallen van de Duitse nationale ploeg en werd in het verleden gezien als een groot talent. Hij tekende in 2009 een contract bij Liverpool. Ondanks het feit dat hij vijf jaar onder contract stond bij de club uit de Premier League, speelde hij geen duel in de hoofdmacht.