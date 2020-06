Heracles legt middenvelder langer vast

Gilissen: ‘Topsport moet een beetje pijn doen’

10 juni ALMELO - Waar steeds meer voetbalclubs in Nederland een pauze hebben ingelast, traint Heracles nog door tot 26 juni. Dat is lang, zo zonder wedstrijd in het verschiet, erkent technisch directeur Tim Gilissen. „Maar we geloven niet in zeven vrije weken.”