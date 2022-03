Heracles licht optie De La Torre en blijft in gesprek met Azzaoui

Twee spelers gaan vertrekken: aanvoerder Janis Blaswich gaat naar RB Leipzig, Mats Knoester is in gesprek met andere clubs, maar heeft nog niet bekend gemaakt waar zijn toekomst ligt. De doelman en de verdediger hebben er zelf voor gekozen om hun contract niet te verlengen.

Voor Ismail Azzaoui ligt dat anders, hij liep eind vorig jaar een kruisbandblessure op en is dit seizoen niet meer inzetbaar. Heracles stuurde hem wel een brief met de formele opzegging van het contract, maar dat wil niet zeggen dat hij niet terugkeert. De club blijft in gesprek met hem over zijn toekomst.

Samuel Armenteros

Dat de contracten van middenvelder Luca de La Torre - de beste speler van het team, linksback Giacomo Quagliata en rechtsback Navajo Bakboord zijn gelicht, is niet opvallend. De eerste twee zijn basisspelers en kunnen de club geld opleveren. Bakboord heeft een lange blessure gehad, maar maakte dit seizoen weer aardig wat speelminuten. De club ziet in hem nog toekomstmuziek.

Met een aantal spelers wordt op een later moment gesproken. Zo heeft spits Samuel Armenteros voor een half jaar getekend, met een optie. Het is voor beide partijen nog te vroeg om daarover te beslissen. Verder gaat Heracles nog in gesprek met Adrian Szöke, maar de kans dat de spits er nog een seizoen bij aan plakt is niet groot. Ook Rohat Agca en Elias Oubella hebben nog geen zekerheid over hun toekomst in Almelo.