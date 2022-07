Heracles maakt er twaalf in oefenwedstrijd tegen SV Rijssen

Sinan Bakis opende in de 14de minuut de score, hij scoorde vanuit een voorzet van Emil Hansson. De rappe Deen stelde drie minuten later ook Lucas Schoofs in staat te scoren, 0-2. In de 37ste minuut was het opnieuw Bakis, met wederom voorbereidend werk van Hansson. Sem Scheperman kopte, net als vrijdagavond, raak. Dat was in de 44ste minuut, 0-4.