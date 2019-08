Heracles maakt het zelf niet af, maar baalt ook van de VAR: ‘Zwarte dag voor scheidsrechters’

Dat Heracles zondag niet won van Fortuna Sittard (1-1), had de ploeg aan de eigen gemiste kansen te wijten. Maar als de VAR in Limburg niet in de fout was gegaan, was de wedstrijd anders verlopen, was de algemene mening.