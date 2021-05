Heracles maakt ook komende zomer geen rondje door de regio

De ploeg van trainer Frank Wormuth heeft nu eerst dik vier weken vakantie. Afgelopen maandag werd voor het laatst getraind en de spelers zien elkaar op 20 juni terug in Almelo. „We hebben wel eens langer doorgetraind”, zegt Edwin van Lenthe, teammanager van Heracles. „Maar je merkt dat de lucht er dan uit is en het beter is om eerder te beginnen.”

Wel of geen Billerbeck?

Het merendeel van de oefenduels en het trainingskamp in de voorbereiding staan met potlood ingetekend. Er valt alleen nog niets over te communiceren, omdat er door de coronamaatregelen nog veel onduidelijk is. „Ik heb het hotel in Billerbeck geblokt voor het jaarlijkse trainingskamp, maar ik weet nog niet of we naar Duitsland mogen en of het door kan gaan”, legt Van Lenthe uit.

Heracles speelt de meeste wedstrijden komende zomer in het eigen stadion, dat is al wel zeker. Het traditionele rondje door de regio gaat door corona voor het tweede seizoen op rij niet door. „Voor de amateurclubs is er ook nog veel onzeker. Zij betalen voor de komst van profclubs, maar als er geen publiek welkom is en ze geen inkomsten krijgen, lopen ze een financieel risico.”