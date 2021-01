Heracles-middenvelder Lucas Schoofs is na zenuwaandoening blij weer profvoetballer te zijn

Wormuth: ‘We missen de fans, voor de energie, de schwung’

10 januari ALMELO - „De ploeg heeft alles geven en heeft hard gewerkt”, zei Heracles-trainer Frank Wormuth zaterdag na de wedstrijd tegen Vitesse (0-2). „Vitesse is technisch beter en is heel effectief. Wij zijn te aardig. We missen net dat laatste beetje extra, we missen vooral de fans.”