Heracles mist type Weghorst in de ploeg

Die taak heeft hij neergelegd bij aanvoerder Joey Pelupessy, Brandley Kuwas en doelman Bram Castro, ‘maar hij staat ver weg’. De trainer hoopt dat ook spelers als Paul Gladon en Dario van den Buijs die verantwoordelijkheid gaan nemen. ,,Dario deed het bij zijn vorige club Eindhoven al’’, zegt Stegeman. ,,Vroeger hadden we met Mark-Jan Fledderus, Ramon Zomer en Wout Weghorst spelers die dachten: ‘tot hier en niet verder’. Mike te Wierik en Thomas Bruns groeiden in die rol, die konden het ook. Die types hebben we nu minder. Het is een ontwikkelpunt, je haalt spelers niet kant en klaar op.’’

Volgens Stegeman heeft AZ veel mentaliteit in de ploeg. ,,Ik werd deze week nog gebeld over Wout Weghorst oud-spits van Heracles. Wat hij doet, is heel knap. Hij is mentaal zo sterk, zo onverschrokken. Hij doet er alles aan om verder te komen. Te vaak zie je dat spelers op houden met werken als ze een tijdje goed gepresteerd hebben. Een tijdje goed spelen, is niet zo moeilijk, je moet 34 wedstrijden proberen het beste uit jezelf te halen, dat is veel moeilijker.’’