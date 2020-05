Heracles moet bezuinigen na miljoenenstrop en begint met inleveren salaris

ALMELO - Heracles moet over de gehele linie bezuinigen om in coronatijd overeind te blijven. De club verwacht een omzetverlies van tussen de 20 en 40 procent. Een miljoenenstrop dus. De eerste stap: iedereen bij de club levert salaris in.