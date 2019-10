Heracles moet flink aan de bak, maar wint wel van RKC

Op een een half gevuld Erve Asito kwam de thuisploeg al snel op een 1-0 voorsprong dankzij Dessers. Lennart Czyborra bereikte de spits die de bal kalm in de verre hoek achter doelman Etienne Vaessen schoot. Snel daarna had Dessers ook de 2-0 kunnen maken, maar dit keer vond hij de RKC-keeper wel op zijn pad. Heracles had in de beginfase weinig te duchten van de tegenstander en leek een makkelijke avond te krijgen, maar niets was minder waar. De ploeg moest in de tweede helft nog flink aan de bak.

Beide teams werden voor het bekerduel flink door elkaar gehusseld. Frank Wormuth stelde vier andere spelers op ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen PEC Zwolle. RKC-trainer Fred Grim begon met liefst vijf andere spelers aan het eerste treffen deze week met Heracles. Zaterdag spelen de teams weer tegen elkaar in Waalwijk, dan voor de competitie.

Voorsprong

Na de snelle goal van Dessers suste Heracles zichzelf in slaap, tot Silvester van der Water het een half uur later op zijn heupen kreeg en de 2-0 maakte uit een counter. De thuisploeg kreeg voor rust ook kans om de 3-0 te maken en uit te lopen naar een riante voorsprong, in plaats daarvan viel een seconde voor rust de 2-1 van Darren Maatsen. Tot grote irritatie van Wormuth die zijn ploeg nog zo op het hart had gedrukt niet in te kakken na een voorsprong.

Veel beter werd het na rust niet voor Heracles. RKC kwam in de 53e minuut op gelijke hoogte, dankzij een goal van Sylla Sow. Twee minuten later maakte Dessers er alweer 3-2 van, maar was het nog steeds niet gedaan. RKC besloot voor de eerste zege van het seizoen te blijven strijden. De ploeg die nog maar een punt in de competitie pakte, kwam na een uur spelen vanaf elf meter opnieuw op gelijke hoogte.

Maar ondanks een spannende slotfase en wat reddingsacties van doelman Michael Brouwer, bepaalde de heerlijke goal van Van der Water in de 70e minuut uiteindelijk de eindstand in het voordeel van Heracles: 4-3.