Heracles moet in slotfase alsnog buigen voor PEC Zwolle

ZWOLLE – Even leek Heracles Almelo tegen het dominante PEC Zwolle een puntje te stelen, nadat Jamiro Monteiro de ploeg onverwachts op 1-1 zette. Maar vijf minuten voor tijd ging het alsnog mis, toen Youness Mokhtar voor de tweede keer van de avond raak scho ot.

Vroege treffer Mokhtar

Heracles beleefde zaterdagavond in Zwolle een weinig florissant begin. De eerste kans voor PEC Zwolle, na drie minuten, was direct raak. Nadat Robin Pröpper zich in de luren liet leggen door Youness Mokhtar, liet ook doelman Bram Castro zich bij het houdbare schot verrassen door de buitenspeler (1-0).

Gladon op de vuisten

Heracles moest ook in het vervolg van de eerste helft het onderspit delven tegen het sterkere PEC Zwolle, dat aandrong, maar niet scoorde. Ook Heracles was een paar keer dichtbij. De grootste kans was voor Paul Gladon, die na een lage hoekschop van Brahim Darri uithaalde, maar slechts de vuisten van Diederik Boer trof.

Sta-in-de-weg

Ook na rust was Boer een sta-in-de-weg, toen Reuven Niemeijer na een steekpass van Kristoffer Peterson een teenlengte tekort kwam door de alert uitkomende doelman. Maar dat was slechts een van de schamele gevaarlijke momenten van Heracles. PEC bleef dominant, maar hield de Almelose ploeg in leven.

Monteiro fortuinlijk

Voor Jamiro Monteiro leek het vervolgens een avond te worden om niet snel meer te vergeten. De 23-jarige Rotterdammer, die afgelopen zomer overkwam van SC Cambuur, luisterde zijn eerste basisplaats voor Heracles op met de gelijkmaker. De middenvelder had daarbij wel het nodige geluk, want de vrije trap werd door Kingsley Ehizibue van richting veranderd, waardoor Boer niet meer bij de bal kon.

Opnieuw Mokhtar

Desondanks trok Heracles vijf minuten voor tijd alsnog aan het kortste eind. Mokhtar scoorde opnieuw. En net als bij de eerste treffer, was dat na halfbakken verdedigingswerk. De buitenspeler sneed naar binnen en gaf daarmee bijna de gehele Almelose defensie het nakijken (2-1).