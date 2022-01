Heracles na remise ook sportief nog altijd niet uit zorgen

ALMELO - Heracles is er niet in geslaagd om de negatieve stemming naar de achtergrond te spelen. De Almeloërs moesten zich zondagmiddag tevreden stellen met een punt tegen Go Ahead Eagles: 1-1.

Met dat punt schoot Heracles niet veel op na een week waarin de club buiten de lijnen in een diepe crisis belandde. Met een zege had de ploeg van Frank Wormuth afstand kunnen nemen van de onderste regionen, maar dat zat er niet in. Na een hoopgevende eerste helft, zakte Heracles na rust te ver terug.

Kai Sierhuis was al na twee minuten dichtbij de openingstreffer, maar zijn inzet na een voorzet van Luca de la Torre ging net naast. Diezelfde De La Torre had Heracles zelf ook aan de leiding kunnen brengen, maar hij strandde na een prachtige aanname op de doelman van de bezoekers, Andries Noppert.

Verdiende voorsprong

Tien minuten voor rust viel alsnog de 1-0, en het was geen toeval dat de meest actieve aanvaller van Heracles de wedstrijd openbrak. Sierhuis kreeg de bal wat gelukkig mee in het duel met zijn tegenstander Joris Kramer, waarna hij het hoofd koel hield bij de afronding. Die voorsprong was op basis van de kansen verdiend.

Het mat spelende Go Ahead kwam voor rust niet verder dan twee doelpogingen van de Zweedse Isac Lidberg. Beide keren kreeg hij de bal te makkelijk aangereikt van de nonchalant verdedigende Mats Knoester.

De eerste mogelijkheid na rust was voor de ingevallen Delano Burgzorg, die de wederom flets spelende Bilal Basacikoglu verving. Het schot van de linkerspits ging net naast. Die kans was de opmaat voor een spectaculaire fase, waarin beide ploegen voor dreiging zorgden.

Slecht verdedigd

Gaandeweg de tweede helft nam Go Ahead het initiatief over, al viel de gelijkmaker uit een omschakelmoment. Heracles dacht een aanval op te kunnen zetten, maar na balverlies voorin zorgde Rommens met één dieptepass dat het totaal verkeerd opgestelde centrale duo van de thuisploeg helemaal uit het lood stond. Lidberg kon vervolgens zomaar het halve veld oversteken. De Zweedse spits kwam daarna nog in contact met doelman Janis Blaswich, die dacht de bal vast te hebben, maar liet ‘m toch weer los. Scheidsrechter Van der Laan en de VAR zagen er geen overtreding in. Het was voor Lidberg nota bene zijn eerste treffer voor de Deventenaren: 1-1.

De beste kans was een paar minuten voor tijd voor Cordoba, maar de topscorer van de bezoekers tikte de bal van dichtbij naast.

Heracles - Go Ahead Eagles 1-1 (1-0)

35. Sierhuis 1-0, 71. Lidberg 1-1

Opstelling Heracles: Blaswich; Bakboord, Rente, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, Schoofs, De la Torre; Laursen, Sierhuis, Basacikoglu