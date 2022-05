Heracles neemt afscheid van Almeloër Rohat Agca en aanvaller Adrian Szöke

Szöke, Oubella en Agca zijn er nooit in geslaagd een basisspeler te worden bij Heracles. De Hongaar Szöke kwam in 2019 over van het tweede elftal van FC Köln. In drie seizoenen kwam hij niet verder dan drie treffers. Het voorbije seizoen stond hij één keer in de basis. Ook de centrale verdediger Oubella werd overgenomen van FC Köln. Ook hij brak bij Heracles niet door. De enige keer dat hij speelde was in een bekerduel.