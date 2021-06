Heracles neemt Laursen over van Emmen

Laursen is na Bilal Basaçikoglu de tweede offensieve versterking van de Almeloërs. „Het biedt ons weer een extra optie voorin”, zegt technisch directeur Tim Gilissen. „Bovendien geloven wij dat er nog rek in zijn kwaliteiten zit.” Laursen, die vorige week met Jong Denemarken nog actief was op het EK, kende bij Emmen een moeizaam seizoen, waarin hij op het eind zijn basisplaats verloor.

PSV-verleden

Laursen speelde in Denemarken in de jeugd voor Bröndby IF en debuteerde daar in het eerste elftal in 2015. Dat leverde hem een transfer op naar PSV. Bij Jong PSV noteerde Laursen 11 doelpunten en 5 assists in 50 wedstrijden over drie seizoenen Keuken Kampioen Divisie. Na een verhuurperiode bij opnieuw Bröndby IF vertrok Laursen in 2019 naar Emmen waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde.