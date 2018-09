Heracles neemt revanche en verrast AZ

Negen duels was Heracles al zonder zege tegen AZ, maar die vloek werd zondag op een overtuigende wijze het Polman Stadion uitgejaagd door een strijdbare thuisploeg. Daarmee zette Heracles ook de tweede thuiswedstrijd in winst om.

Aanvankelijk leek het er niet op dat Heracles de middag zo mooi zou kleuren. Al na twee minuten ging het mis voo. Osman leed op het middenveld balverlies en dat werd door het razendsnel schakelende AZ meteen afgestraft. De 17-jarige Badau was het eindstation van een vlijmscherpe tegenstoot: 0-1. Heracles werd daarna minutenlang weggetikt door het soeverein spelende AZ. Maar na 21 minuten kantelde de wedstrijd vanuit het niets. En weer was er een hoofdrol weggelegd voor Osman, die van van afstand prachtig uithaalde: 1-1. Osman was voor rust sowieso de meest besproken man van het veld, want in het restant van de eerste helft nam hij het doel van AZ tot drie keer toe dreigend onder vuur.

Ronduit spectaculair was de start van de tweede helft met kansen over en weer en een doelpunt van Peterson. Hij schoot na 49 minuten zijn vierde treffer in de vierde wedstrijd van het seizoen binnen: 2-1. Tien minuten later werd het zelfs 3-1 en geheel in de stijl van de middag kwam de treffer tot stand via een afstandsschot. Duarte kwam van de rechterkant naar binnen en haalde vervolgens met links feilloos uit.