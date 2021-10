Heracles nipt onderuit tegen Arminia Bielefeld

De belangrijk­ste daad verricht Heracles-doel­man Janis Blaswich in de rust: ‘Het fluiten was onterecht’

27 september ALMELO - De overmacht van Heracles was tegen RKC niet zichtbaar in de score (1-0). Het feit dat doelman Janis Blaswich zich maar één keer echt druk hoefde te maken, was alleszeggend. En die actie had niet eens met zijn medespelers te maken.