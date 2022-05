Heracles nog altijd niet definitief veilig na nederlaag tegen stormend Willem II

Vorige week was Heracles nog de morele winnaar in de derby tegen FC Twente, met tien man nog wel. Maar van die ploeg was in Tilburg weinig tot niets te bekennen, al na 17 minuten stond het 2-0. Na 45 minuten spelen had het wel 6-0 kunnen zijn. Of erger. Willem II bleef maar gaan, Heracles had er niets tegen in te brengen en kwam tot geen enkele kansen.