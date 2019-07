Heracles oefent met fitte groep in Vriezenveen

De Duitse oefenmeester stond dinsdagmorgen met de gehele groep op het veld bij de ochtendtraining. Ook aanvaller Kristoffer Peterson was er gewoon bij. De Zweedse linkerspits had na afloop van het duel bij Volendam wat lichte knieklachten. In de loop van de dag wordt bekeken of Wormuth hem in Vriezenveen laat spelen. Het duel begint om 19.00 uur.