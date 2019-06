Heracles oefent tegen Club Brugge

Heracles aanwinst Bakboord: ‘Hij moet het met Breukers gaan uitvechten’

24 mei ALMELO - Heracles is opgetogen over de komst van Navajo Bakboord (20) van Jong Ajax. Volgens technisch manager Tim Gilissen is hij in zijn leeftijdscategorie een van de Nederlandse talenten. Hij tekent voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen.