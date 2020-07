Heracles oefent tegen De Graafschap

'Een grote stap vooruit' Dessers verdedigt niveau eredivisie en looft De Ligt én Ten Hag bij presenta­tie RC Genk

2 juli Cyriel Dessers (25) had vandaag zijn eerste werkdag bij KRC Genk. De voormalig spits van Heracles Almelo trainde al mee en werd voorgesteld aan de pers. Dessers toonde zich zeer ambitieus. ,,Voor een Belgische topclub spelen was een droom. Dit is een grote stap vooruit.”