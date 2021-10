Heracles onderuit bij Go Ahead na knotsgekke avond in Deventer

DEVENTER - Go Ahead-Heracles draaide zaterdagavond uit op één van de meest bizarre wedstrijden van het seizoen. De thuisploeg eindigde met negen man, maar won in een kolkende Adelaarshorst wel na 98 krankzinnige minuten: 4-2.

Twee Almelose eigen goals, twee blunders van Go Ahead-doelman Warner Hahn, twee rode kaarten bij de thuisploeg na ingrepen van de VAR en een bloedstollende slotfase met negen minuten blessuretijd: Go Ahead Eagles-Heracles draaide zaterdagavond uit op een knotsgekke wedstrijd in een oververhitte Adelaarshorst. Go Ahead eindigde de wedstrijd met negen spelers, Heracles met vijf aanvallers. Maar wie scoorde er op het eind? Go Ahead-invaller Mats Deijl. Hoe gek wil je het hebben? Het paste allemaal op een avond zonder enige logica.

Ongelukkige tegengoal

Na een klein half uur spelen brak Go Ahead de wedstrijd open. Luuk Brouwers kopte een hoekschop richting het doel en onderweg werd de bal nog ongelukkig aangeraakt door Noah Fadiga, waardoor keeper Janis Blaswich op slag kansloos was: 1-0.

Hulp van Hahn

Heracles zette daarop de achtervolging in en via schoten van Rai Vloet, Bilal Basacikoglu en Burgzorg zorgden de Almeloërs ook voor dreiging. Vlak voor rust kwam de hulp voor Heracles uit onverwachte hoek. Na een totaal mislukte trap van keeper Warner Hahn kwam de bal bij Vloet terecht en dat is geen speler die zo’n mogelijkheid voor open doel laat liggen: 1-1.

Heracles leek na rust in het eerste kwartier de controle in de wedstrijd te hebben, maar net als voor rust kwam de ploeg weer op achterstand door een eigen goal. Een voorzet van Inigo Cordoba kwam via de paal voor de voeten van de inlopende Mats Knoester terecht: 2-1.

Knotsgekke fase

Die treffer was de inleiding voor een knotsgekke fase. Eerst strafte Luuk Brouwers nonchalant uitverdedigen bij Heracles genadeloos af: 3-1. Een paar minuten later was de spanning alweer terug na de tweede blunder van Hahn. De ervaren goalie liet een hoekschop sullig uit de handen vallen, waarna Marco Rente geen moeite had om de 3-2 binnen te tikken.

Vlam in de pan

De vlam sloeg daarna in de pan na een harde overtreding van Giannis-Fivos Botos op Fadiga. Die leek te ontsnappen met een gele kaart, maar na een opstootje werd scheidsrechter Martens door de VAR naar de zijkant geroepen, waarna hij de aanvaller van de thuisploeg alsnog de rode kaart gaf.

Alles-of-niets

Heracles had daarmee bij de jacht op de gelijkmaker in de laatste twintig minuten een mar meer op het veld. Tien minuten voor tijd bracht trainer Frank Wormuth met Sinan Bakis en Nikolai Laursen twee aanvallers, die het alles-of-niets-offensief vorm moesten gaan geven. Wat volgde was een spannende slotfase vol emotie, strijd en overtredingen over en weer. Alsof het allemaal nog niet gek genoeg was, kreeg Go Ahead ook nog eens een tweede rode kaart nadat invaller Isac Lindberg Bakis met een elleboog opving. Opnieuw gaf Martens in eerste instantie een gele kaart, opnieuw werd hij door de VAR overruled. Er waren toen nog officieel vier minuten te spelen. Go Ahead had daarmee nog maar negen spelers over.

Heracles stormde daarna met vijf aanvallers naar voren in de blessuretijd die maar liefst negen minuten duurde. Maar ondanks een meerderheid van twee spelers, werden de bezoekers niet meer gevaarlijk. Sterker nog: bij een uitbraak liet Deijl De Adelaarshorst ontploffen: 4-2.