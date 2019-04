Heracles onderuit in knotsgekke wedstrijd tegen Willem II

ALMELO - Heracles Almelo heeft dinsdag in een knotsgekke en doelpuntrijke wedstrijd met 4-3 verloren van Willem II. De ploeg van trainer Frank Wormuth kwam terug van een 3-0 achterstand en hield het in de slotfase spannend. Toch bleven de Tilburgers overeind.

Heracles trad in eigen huis aan tegen de nummer acht van de eredivisie. De Almeloërs begonnen afgelopen zaterdag aan de ‘Engelse week’ met daarin drie wedstrijden. Uit bij De Graafschap won de ploeg van trainer Frank Wormuth onverdiend (1-2). De Duitse oefenmeester wilde tegen Willem II daarom een beter Heracles zien. Hij wijzigde zijn ploeg op vier plekken, mede door de schorsing die Kristoffer Peterson in Doetinchem had opgelopen.

Stromende regen

De Almeloërs speelden een aardige eerste helft tegen de bezoekers uit Tilburg. In de stromende regen had Adrián Dalmau zijn ploeg al vroeg op voorsprong kunnen zetten. De Spanjaard kopte een voorzet van Lennart Czyborra naast. Aan de andere kant stuitte Marios Vrousai op Janis Blaswich.

De echte grote kansen voor rust kwamen van Vangelis Pavlidis en Brandley Kuwas. Zowel de aanvaller van Willem II als die van Heracles schoot van dichtbij over. Heracles had voor rust meer balbezit (60 procent), toch kwam Willem II vlak voor rust alsnog op voorsprong. Alexander Isak, die vorig weekeinde nog drie keer scoorde vanaf de stip, profiteerde van slordig balverlies van Jesper Drost. Isak kwam oog-in-oog met Blaswich, bleef koel en zette zijn ploeg in de blessuretijd van de eerste helft op 0-1.

Scoren

Ook na de pauze was Heracles de ploeg die het initiatief nam. Toch kwamen de Almeloërs niet tot scoren. Willem II deed dat wel. De Tilburgers profiteerden tien minuten na rust wederom van een fout bij de thuisploeg. Lerin Duarte leed balverlies op eigen helft. Isak kon daardoor alleen op Blaswich aflopen en opnieuw schoot het goudhaantje van de bezoekers raak. Via binnenkant paal maakte de Zweed zijn tiende goal in zijn eerste tien wedstrijden voor Willem II. Daarmee verbrak hij het record van oud-speler Roger Raeven in 1980.

Nog geen tien minuten na de 0-2 maakte Pavlidis zelfs de 0-3. Hoewel de derde tegengoal aankwam als een flinke tik, bracht Kuwas zijn ploeg in de slotfase terug in de wedstrijd. Hij schoot randje zestien een voorzet van Dario van den Buijs binnen: 1-3. Heracles gaf niet op, hield hoop en met succes. Invaller Joey Konings kon vlak voor tijd van dichtbij de 2-3 inschieten. Het Almelose publiek ging er nog eens achter staan met hoop op de gelijkmaker. Drie minuten voor tijd maakte Willem II alsnog de 2-4. Marios Vrousai rondde een counter af.

Blessuretijd

Heracles gaf zich nog steeds niet gewonnen. De ploeg zette druk en Adrián Dalmau kopte in de slotminuut de 3-4 binnen. Heracles kwam in de vijf minuten blessuretijd die daarop volgden net tekort voor de 4-4. Zo hield Heracles een dubbel gevoel aan de wedstrijd over. Want de ploeg had meer balbezit, het zorgde telkens voor een goede comeback, maar de Almeloërs verlieten het veld met lege handen.