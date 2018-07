Heracles onderuit tegen fysiek sterk Meppen

Trainer Frank Wormuth gooide de elftallen van zaterdag volledig op zijn kop. De nieuwe doelman Blaswich begon wederom, maar Zeinstra kwam na rust niet in actie. Brouwer stond de tweede helft onder de lat. Waar Breukers zaterdag de eerste helft speelde, kwam hij nu na rust in actie. Voor Droste gold het omgekeerde. Zo probeerde Wormuth van alles uit. Ook Stephen Sama deed mee in de tweede helft. De verdediger houdt zijn conditie op peil in Almelo en wellicht zit er wel meer in dan alleen trainingsuren.



Heracles kreeg voor de pauze kansen via Kuwas en Peterson. Ook Meppen was gevaarlijk, waarbij Blaswich een paar keer moest optreden. Na rust kreeg nieuwkomer Silvester van der Water een goede kans om de score te openen. De buitenspeler faalde echter oog in oog met de Duitse doelman, na mooi aangeven van Vincent Vermeij.