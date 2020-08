Heracles ook na tweede oefenduel nog zonder doelpunten

Het blijft apart deze voorbereiding: oefenen in stadions tegen directe tegenstanders in de competitie. Vorige week trof Heracles FC Groningen uit (1-0), zondag reisde PEC Zwolle af naar Erve Asito. Het publiek - ruim 1000 mensen - zat op afstand van elkaar, de regels zijn streng. Niet zingen, zo min mogelijk schreeuwen. Corona reist nog altijd volle bak mee.

De la Torre

Frank Wormuth liet zondag als altijd in de voorbereiding twee teams het veld opkomen, alleen Delano Burgzorg en Michael Brouwer keerden in de tweede helft terug. Luca de la Torre en Marco Rente debuteerden in het Almelose team. Aanvallende middenvelder De La Torre kwam afgelopen week transfervrij over van Fulham en maakte het publiek af en toe al lekker met een nog niet succesvolle, maar wel fijne actie.

Volledig scherm Orestis Kiomourtzoglou stormt langs de lege tribunes. De middenvelder kreeg de grootste kans voor Heracles in de eerste helft. © BSR Agency

Spitsen

Heracles begon tegen PEC Zwolle met Adrian Szöke in de spits en met Burgzorg en Silvester van der Water op de flanken. Beide buitenspelers hadden in de eerste helft het verschil kunnen maken, maar Van der Water stuitte op de handen van doelman Xavier Mous.Burgzorg sprintte alleen op het doel af van Zwolle, maar verspeelde de bal. Szöke zelf schoot over.

De grootste kans was voor Orestis Kiomourtzoglou, maar ook de middenvelder zag zijn poging op de vuisten van Mous belanden. Tien minuten voor rust scoorde de tegenpartij wel. Sam Kersten werkte een vrije trap achter Brouwer, de doelman die er in de 25e minuut in kwam voor Janis Blaswich.

Wachten op Bakis

In de tweede helft waren de grootste kansen voor Mo Amissi en proefspeler Hüseyin Bulut, die buitenspel stond. Tot een doelpunt kwam het weer niet. Dat betekent dat Heracles na twee duels nog zonder doelpunten is. Het wachten is op Sinan Bakis, de vervanger van Cyriel Dessers. Hij sluit woensdag bij zijn nieuwe club aan.

Volledig scherm Luca de la Torre maakte zondag zijn debuut voor Heracles. © BSR Agency

Heracles - PEC Zwolle 0-1 (0-1)

Scoreverloop: 35. Kersten 0-1

Heracles, eerste helft: Blaswich (25. Brouwer), Breukers, Pröpper, Rente, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Schoofs, Vloet; Van der Water, Szöke, Burgzorg.

Tweede helft: Brouwer; Fadiga, Oubella, Knoester, Quagliata, Agca, Bulut, Bijleveld, De la Torre, Burgzorg (69. Schoofs), Amissi.

PEC Zwolle: Mous, Van Wermeskerken, Van Polen (32. Doué), Kersten, Paal, Huiberts, Van den Belt, Clement, Saymak, Flemming en Van Crooij.

Tweede helft: Mous, Bajselmani, Doué, Lam, Dekono, Leemans, Nakayama, Reijnders, Drost (69. Lagsir), Ghoochannejhad en Van Duinen.

Scheidsrechter: Bas Nijhuis

Toeschouwers: 1200