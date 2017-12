Heracles op jacht naar eerste zege buitenshuis

Amsterdam Droste hoopt volgende week weer aan te sluiten bij de groepstraining​, ook met Pröpper gaat het de goede kant op. ,,Hij voelt niets meer aan de hamstring en juist daar zit het gevaar’’, zegt trainer John Stegeman. ,,We bouwen het rustig op.’’ Darri revalideert in Amsterdam en keert als het goed gaat volgende week terug in Almelo.

Uitreeks

Heracles begint zaterdagavond tegen Willem II aan een reeks uitwedstrijden. Vijf in een maand, als je het bekerduel tegen Feyenoord meerekent. Uit pakte de ploeg van Stegeman nog maar een puntje. Of daar een reden voor is? ​Stegeman: ​,,Op dit moment niet, we hebben tot nu toe ​nog maar ​vijf uitwedstrijden gespeeld, vraag het me aan het einde van de maand nog eens.’’