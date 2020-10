Heracles pakt bij Sparta eerste punt sinds een maand

Voor rust kreeg Heracles al veel meer mogelijkheden dan de afgelopen weken, maar in de afwerking faalde de ploeg. Sinan Bakis had raak kunnen koppen, Rai Vloet schoot voorlangs, Silvester van der Water en Orestis Kiomourtzoglou schoten over. Sparta zette er een grote kans tegenover via Deroy Duarte, maar doelman Michael Brouwer redde.

Ziekte

De Almelose ploeg miste aanvoerder Robin Pröpper vanwege ziekte. Van der Water was een paar dagen ziek, maar was op tijd hersteld en testte negatief op corona. Trainer Frank Wormuth offerde Delano Burgzorg voor Luca de La Torre, maar ook de Amerikaan maakte nog weinig indruk in de ploeg die zo veel moeite heeft met scoren. De laatste goal voor Sparta-uit werd gemaakt op 27 september, thuis tegen PSV. Vloet scoorde destijds.

En dat deed hij tegen Sparta uiteindelijk weer. In de 75e minuut verloste hij zijn ploeg van een te lange doelpuntloze periode. De middenvelder scoorde, nadat hij de bal op maat kreeg van invaller Kasper Lunding, die net in het veld stond. Het was de 1-1.

Rode kaart

Meteen na rust had Abdou Harroui Sparta op 1-0 gebracht, de VAR greep niet in, terwijl het er toch sterk naar uitzag dat er hands werd gemaakt. Even later kwam de VAR wel in actie, na een opstootje tussen Vloet en Sparta-aanvoerder Adil Auassar. Die laatste maakte een natrappende beweging en kreeg rood wegens ‘gevaarlijk gedrag’.

Sparta - Heracles 1-1 (0-0)

Score: 47. Harroui 1-0, 75. Vloet 1-1

Opstelling Heracles: Brouwer, Breukers, Rente, Knoester, Hardeveld, Kiomourtzoglou (74. Burgzorg), Vloet, Schoofs (59. Bijleveld), Van der Water (74. Lunding), Bakis, De La Torre

Aantal toeschouwers: 0

Gele kaarten: Fortes, Duarte (Sparta), Rente, Vloet (Heracles)

Rood: 54. Auassar (Sparta)

Scheidsrechter: Gözübüyük