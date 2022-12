Heracles pakt de draad weer op met een zege bij Roda JC

De herstart van de competitie is Heracles begonnen met een zege. Uit in Kerkrade won de Almelose koploper van de eerste divisie met 3-1, nadat het in de openingsfase nog op achterstand was gekomen tegen het lastige Roda JC.

De herstart van de competitie verliep voor Heracles toch wat stroever dan vooraf werd verwacht. Waar trainer John Lammers in de aanloop naar het duel in Kerkrade nog zei dat zijn selectie tegen het lastige Roda JC vanaf het begin scherp moest zijn, lieten zijn manschappen dat in de openingsfase juist achterwege.

Het gevolg was dat de Limburgers in de zevende minuut op een 1-0 voorsprong kwamen, omdat er niet goed en attent genoeg werd verdedigd in de Heracles-defensie. Teun Bijleveld profiteerde daarvan, hij schoot de bal in de verre hoek, onhoudbaar voor keeper Michael Brouwer.

De voorsprong van de thuisploeg duurde niet lang. Drie minuten later vond Thomas Bruns bij een snelle counter op de rechterflank Nikolai Laursen, wiens voorzet werd binnengetikt door Samuel Armenteros. De gelijkmaker was alweer de zevende treffer van de Zweedse spits in Almelose dienst.

Gele kaart Rente

Na een boeiende openingsfase van het tweede duel van Heracles in Kerkrade keerde de rust wat terug op het veld, al hadden de verdedigers van de bezoekende ploeg hun handen vol aan het Roda-trio Dylan Vente, Niek Vossebelt en de zeer beweeglijke Bryan Limbombe. Die laatste kostte Marco Rente na ongeveer een half uur spelen een gele kaart, na - weer - een overtreding op de linkervleugelaanvaller.

Volledig scherm Sven Sonnenberg in duel met Roda-tegenstander Lennard Hartjens. © Pro Shots / Henk Korzelius

Voor Thomas Bruns zat het duel er na 37 minuten spelen op. De middenvelder blesseerde zich kort daarvoor, werd nog opgelapt, maar gaf bij het terugsprinten in het veld al aan dat het weinig zin meer had. Zijn vervanger was de jonge Holtenaar Sem Scheperman, maker van het enige Heracles-doelpunt een week eerder in het oefenduel tegen SC Cambuur Leeuwarden.

Ook geel voor Roosken

Een gele kaart verder voor Ruben Roosken, nadat hij op onreglementaire wijze een uitval van Florian Mayer had gestopt, bleef Heracles het doelgebied van Roda opzoeken. Het leidde in de slotfase van de eerste helft niet tot het gewenste effect, waardoor beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer voor een kwartiertje opzochten.

Ongewijzigde opstellingen

In de tweede helft, die de formaties in ongewijzigde opstelling begonnen, was het lang zoeken naar een opening. Die kwam er in de 62ste minuut voor Nikolai Laursen, die dankzij een verre trap van Marko Vejinovic één-op-één richting de Roda-doelman kon gaan. De Deen schoot echter recht in de handen van de goalie. Diezelfde Laursen was in de 66ste minuut opnieuw betrokken bij een kans, nadat Rente mooi was vrijgespeeld door Armenteros. De voorzet van Laursen kwam terecht bij de eerste paal waar Laursen stond, maar die wist de bal niet over de doellijn te krijgen.

Drie wissels

De jarige trainer Lammers bracht daarna de van een blessure herstelde Abed Nankishi in het veld voor Armenteros, terwijl Rente plaats moest maken voor Navajo Bakboord en Roosken voor de Kroaat Mateo Les. De wissel pakte goed uit, want in de eerste de beste aanval legde Nankishi de bal klaar voor Emil Hansson, die ‘m vervolgens voorbij de Roda-doelman krulde: 2-1 voor Heracles in de 68ste minuut. Voor Hansson alweer zijn tiende doelpunt dit seizoen in de KKD.

Miste Laursen eerder nog oog in oog met Roda-doelman Moritz Nicolas, in de 79ste minuut was de Deen wel effectief. Een heel lange trap van Brouwer bracht Laursen opnieuw in een één-op-éénsituatie, maar ditmaal was Laursen onberispelijk en knalde hij de bal hard tegen het net: 3-1 voor Heracles.

Met nog zes minuten te spelen, kwam Rigino Cicilia in het veld voor Laursen. Heracles consolideerde de voorsprong - al had Nankishi nog een uitgelezen mogelijkheid zijn rentree op te sieren met een treffer - en sloot de herstart af met winst tegen het lastige Roda JC. Net als eerder in de eerste ronde van het bekertoernooi verliet Heracles het Parkstad Limburg Stadion met een overwinning op zak.