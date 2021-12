Heracles pakt na vijf nederlagen ongelooflijk belangrijke zege op FC Groningen

Heracles heeft eindelijk weer eens een zege te pakken. Na vier nederlagen in de competitie en een in de beker op rij won de ploeg zaterdag thuis van FC Groningen. Orestis Kiomourtzoglou kopte in de slotfase de 3-2 binnen, even later maakten de bezoekers er via een eigen goal nog 4-2 van.

Niet weer, dacht iedereen bij Heracles. De tien minuten stonden nog niet op de klok of de thuisploeg stond al op achterstand. Het was Jorgen Strand Larsen die FC Groningen op voorsprong zette. Kort daarna kreeg Bilal Basacikoglu een grote kans maar vond doelman Peter Leeuwenburgh op zijn pad. In de rebound overkwam Lucas Schoofs hetzelfde.

Twintig minuten later veranderden twee wonderlijke minuten het gemoed in Almelo. Weer was het Basacikoglu (32e minuut) die opdook voor het doel. Na een heerlijke voorzet van linksback Giacomo Quagliata, kopte de buitenspeler de bal in de kruising: 1-1. De aanvaller scoorde deze week in het bekerduel tegen AZ ook, toen vanaf 25 meter. Tegen Groningen begon hij in de basis.

Twee minuten later was de achterstand een voorsprong geworden na een lekker doelpunt van die andere buitenspeler Nikolai Laursen, die vorige week tegen Vitesse ook trefzeker was. Heel even was het nog spannend of de VAR niet ergens buitenspel had waargenomen, dat was niet zo. Het was ook meteen de ruststand.

Na rust waren er kansen, van Cyril Ngonge van FC Groningen, van Orestis Kiomourtzoglou (schot), van Mats Knoester uit de draai op de lat, maar het was de vrije bal van Romano Postema die te makkelijk raak ging: 2-2. Sierhuis had zijn ploeg daarna twee keer op voorsprong kunnen zetten, maar verlost zichzelf niet. Dat deed wel Orestis Kiomourtzoglou die in de slotfase de 3-2 binnen kopte. Even later was het 4-2 door een eigen goal.

Een heel belangrijke zege voor Heracles dat strijdt tegen degradatie. Woensdag speelt de ploeg thuis tegen Cambuur.

Heracles - FC Groningen 4-2 (2-1)

Score: 9. Larsen 0-1, 32. Basacikoglu 1-1, 34. Laursen 2-1, 79. Postema 2-2, 87. Kiomourtzoglou 3-2, 89. Kasanwirjo (eigen goal) 4-2

Heracles: Blaswich, Fadiga, Rente, Knoester, Quagliata; De La Torre, Kiomourtzoglou, Schoofs, Laursen (88. Sierra), Sierhuis (88. Bakis), Basacikoglu (88. Szöke)

Scheidsrechter: Gözübüyük

Gele kaart: Rente, Fadiga (Heracles)