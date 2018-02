Heracles pakt punt tegen ADO Den Haag na wonderschone aanval

ALMELO – Het eerste Almelose schot op doel volgde pas na 52 minuten. Maar die was, na een vleugje tiki-taka, wel gelijk raak. Reuven Niemeijer werkte na een wonderschone aanval even zo fraai af en bezorgde Heracles daarmee een punt tegen ADO Den Haag (1-1).

Het begon allemaal nog weinig florissant voor de Almelose club. Heracles mocht zelfs van geluk spreken dat het niet direct op achterstand kwam. ADO Den Haag zette de thuisploeg in de beginfase flink onder druk en was tot drie keer toe dichtbij de openingstreffer. Al na twee minuten mikte Lex Immers, uit een hoekschop, op de paal.

Schlemielig

Juist op het moment dat de Haagse storm leek te liggen en Heracles via Reuven Niemeijer rakelings raak schoot, kwam ADO op voorsprong. De treffer kwam wat schlemielig tot stand. De pass van Bas Kuipers oogde nauwelijks dreigend, maar doordat Jamiro Monteiro toucheerde, kon Robin Pröpper niet meer bij de bal en werd ADO-spits Bjørn Johnsen in stelling gebracht. De clubtopscorer haalde daarop verwoestend, via de onderkant van de lat, uit (0-1).

Zeeën

En kort voor rust was ADO opnieuw, tot twee keer toe, dichtbij de 2-0. Zo kreeg Johnsen uit een vrije trap van Nasser El Khayati zeeën van ruimte, maar sprong daar slordig mee om. Sheraldo Becker draaide even later weg in het strafschopgebied bij Tim Breukers, maar het schot miste kracht en richting.

Wonderschoon

Heracles toonde zich effectief. Het eerste schot op doel van de Almeloërs, na 53 minuten, betekende direct de 1-1. De aanval die daaraan voorafging was bovendien wonderschoon, een vleugje tiki-taka in het Polman Stadion. Nadat Pröpper inspeelde, was het over vier schijven één keer raken. Niemeijer speelde op Kuwas, die doorspeelde op Vermeij. De spits kaatste vervolgens weer terug op Niemeijer, die fraai raak schoot. Het was alweer de achtste treffer voor de clubtopscorer.

Volle buit

De Almelose ploeg maakte vervolgens jacht op de overwinning en was, bij het tweede schot op doel, dichtbij de voorsprong. Monteiro haalde gevaarlijk uit, het schot ging richting de kruising, maar doelman Robert Zwinkels nog zich nog net strekken. In de laatste tien minuten kreeg Vincent Vermeij drie grote kopkansen. De spits mikte echter twee keer naast en één keer op de vuisten van Zwinkels. Ook Niemeijer kreeg nog een goede schotkans, maar ook de middenvelder mikte over. Daardoor bleef de volle buit uit.