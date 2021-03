Heracles pakt ver in blessuretijd alsnog een puntje tegen Sparta

ALMELO - Op het moment dat Heracles de felbegeerde plek acht had kunnen veroveren en FC Twente voorbij kon gaan op de ranglijst, leek de ploeg te verliezen van Sparta. Maar ver in blessuretijd maakte Rai Vloet er nog 1-1 van. Het gat met FC Twente, de nummer 8, is nog altijd een punt.

Het was alweer drie jaar geleden dat Sparta een wedstrijd in Almelo speelde. Spits Vincent Vermeij scoorde destijds de winnende voor Heracles. De statistieken spraken niet voor de bezoekers: al vijftien jaar wonnen ze niet in het stadion van Heracles. Nog een zo’n feitje dan: Henk Fraser won als trainer in elf duels slechts een keer van de ploeg uit Almelo. Dat was allemaal voor de wedstrijd van zondag.

Heracles beloofde er een lekkere wedstrijd van te maken. De ploeg begon goed en kreeg al in de vierde minuut een mooie mogelijkheid. De prima voorzet was van Giacomo Quagliata, maar Ismail Azzaoui schoot in grond, kans verkeken. Maar van dat wervelende begin was al vrij snel weinig meer over. Het werd daarna vooral dodelijk saai. Een mogelijkheidje hier, een niet al te moeilijke ingreep van Heracles-doelman Janis Blaswich daar. Dat was het wel voor rust.

Volledig scherm Lennart Thy maakt de 1-0 voor Sparta en laat Heracles-doelman Janis Blaswich kansloos. © Pro Shots / Mischa Keemink

Plek acht

En dat was toch jammer voor twee ploegen die veilig zijn en vrij kunnen voetballen. Er is niets meer te verliezen, alleen plek acht nog maar te winnen. De geeft recht op de play-offs om Europees voetbal. Heracles stond voor de wedstrijd twee punten achter op de huidige nummer 8, FC Twente, dat vrijdag punten had laten liggen tegen Heerenveen (0-0).

Vanuit het niets was het Sparta dat na een uur spelen wel op voorsprong kwam. Uit een vrije trap kopte Wouter Burger door en liet Lennart Ty vervolgens Blaswich kansloos. Een kans, een goal. Heracles voerde daarna het tempo op, maar kwam amper in de buurt van het doel van de tegenstander. In de tweede helft kreeg de ploeg, niet voor het eerst dit seizoen, geen kans. Totdat Rai Vloet het weer eens op zijn heupen kreeg. Ver in blessuretijd maakte hij er alsnog 1-1 van en bleef het gat met Twente een puntje.

Heracles - Sparta 1-1 (0-0)

Score: 58. Thy (0-1), 90. Vloet (1-1)

Heracles: Blaswich, Fadiga, Rente, Pröpper, Quagliata; Schoofs (71. Lunding), Vloet, De la Torre; Azzaoui, Bakis (63. Kutucu), Burgzorg (64. Kiomourtzoglou)

Gele kaarten: Bakis (Heracles)

Scheidsrechter: Mulder