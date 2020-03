Heracles past functie van Tim Gilissen aan

Minder kwetsbaar

Waarom Heracles naast Rob Toussaint een tweede directeur wil, heeft twee redenen. „Het was al langer een wens om naar de oude situatie te gaan. Eerder hadden we dat met Nico-Jan Hoogma als algemeen directeur en Rob Toussaint als commercieel directeur. Met een tweekoppige directie hebben we meer slagkracht. We zijn ook minder kwetsbaar, als de een er niet is, is de ander er. Ze vormen een team en dat deden ze ook al.”