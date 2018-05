Heracles promoveert naar categorie 3, FC Twente blijft in categorie 2

De KNVB beoordeelt de financiële situatie van clubs drie keer per jaar. Per meetmoment worden de clubs ingedeeld in een van de drie categorieën.

FC Twente werd in 2014 door de voetbalbond teruggezet naar categorie 1. Clubs in die categorie moeten werken aan financieel eerherstel. De Tukkers maakten in december 2016 weer de overstap naar de veilige tweede categorie. FC Den Bosch is de enige club die momenteel in categorie 1 is ingedeeld.