Heracles rekent af met de vloek in uitduels: winst in Heerenveen

Meer dan een jaar moest Heracles er dus op wachten. Toen won de ploeg in Enschede bij FC Twente. Zondagmiddag rekende de ploeg van Frank Wormuth af met de vloek van voetballen op vreemde bodem. De belangrijke zege geeft Heracles op het randje van 2020 weer even wat lucht in de strijd met de onderste ploegen.

Andere invulling

Wormuth stapte in Heerenveen weer af van het 5-3-2, dan wel 3-5-2-systeem. Daardoor keerde Delano Burgzorg als derde spits terug in het elftal. In de punt van de aanval koos de oefenmeester voor Sinan Bakis, die weer beschikbaar was na een schorsing. Omdat ook Silvester van der Water aan de aftrap stond, speelde Heracles met een compleet andere voorhoede dan vorige week tegen Fortuna Sittard.

Weer Burgzorg

Volledig scherm Delano Burgzorg schuift de bal onder de benen van doelman Erin Mulder door. © BSR Agency

Doelpunt met luchtje

Al na zes minuten maakte Burgzorg zijn uitverkiezing waar. De linkerspits frommelde zich door het strafschopgebied en schoof de bal knap onder goalie Erwin Mulder door: 0-1. Burgzorg had daarbij wel het geluk dat het de arbitrage ontging dat hij bij zijn actie de bal met de hand beroerde.

Weinig te duchten

Heracles had aanvankelijk niets te duchten van het apathisch begonnen Heerenveen, maar bij de eerste Friese flits na ruim 20 minuten was het wel meteen gevaarlijk. Henk Veerman raakte de paal en in de rebound voorkwam Orestis Kiomourtzoglou erger.

Kans Vloet

Heerenveen nam daarna het initiatief over, maar de thuisploeg is geen elftal dat het spel makkelijk maakt. De enige keer dat Heracles-doelman voor rust in actie moest komen was vlak voor de pauze na een inzet van Benjamin Nygren. Even daarvoor had clubtopscorer Rai Voet in de omschakeling de 0-2 op de schoen, maar hij schoot wild over.

Marge groter

Meteen na rust verdubbelde Heracles alsnog de marge. Na een afgemeten hoekschop van Van der Water kopte Mats Knoester van dichtbij de 2-0 binnen.

Heracles leek daarmee de angel uit het duel te hebben gehaald, maar nog binnen het uur kwam de thuisploeg vanuit het niets terug in het duel. Na slordig balverlies van Kiomourtzoglou kwam de bal bij Joey Veerman terecht, die knap van afstand raakschoot: 1-2.

Overeind

Heerenveen voerde uiteraard in de laatste fase van het duel de druk op en invaller Oliver Meier was ook dichtbij de gelijkmaker. Maar Heracles bleef vrij makkelijk overeind en pakte daarmee voor het eerst sinds vijf duels weer eens een driepunter.

Heerenveen - Heracles 1-2 (0-1)

6. 0-1 Burgzorg, 47. 0-2 Knoester, 57. J. Veerman 1-2

Opstelling Heracles: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, Schoofs, Vloet (86. Rente); Van der Water (70. De la Torre), Bakis (79. Szöke), Burgzorg (70. Lunding)