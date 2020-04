Heracles roept de troepen weer bij elkaar

De laatste wedstrijd die Heracles speelde was op 8 maart tegen RKC Waalwijk. Daarna trainden de spelers net als alle andere voetballers in Europa vooral thuis. De afgelopen weken namen club en selectie afstand van elkaar.

Mauro

De afgelopen twee weken trainden de voetballers op vrijwillige basis, deze week worden ze geacht weer een programma af te werken. Dat deden de meesten in Nederland, alleen Mauro Junior kreeg toestemming om kort naar huis in Brazilië te gaan. Hij is inmiddels terug in Almelo. De huurling van PSV zal in de zomer terugkeren naar Eindhoven.