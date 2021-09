Heracles roept supporters op: kinderen niet te vroeg op veld en geen bier gooien

Heracles kan in eerste optreden voor publiek niet verrassen tegen PSV

14 augustus Ook al speelde PSV met liefst zeven andere spelers dan afgelopen week tegen Midtjylland, de ploeg won ‘gewoon’ in Almelo van Heracles. De knokkende thuisploeg begon fel, maar was in het allereerste optreden van dit seizoen niet tot een verrassing in staat: 0-2.